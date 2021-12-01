Бюджетные расходы на думу Екатеринбурга выросли на 12%

Расходы на деятельность депутатов городской думы Екатеринбурга в 2022 году составят 210,4 миллиона рублей. Из них 3,6 миллиона рублей в качестве годовой зарплаты получит председатель Игорь Володин. Еще 30,5 миллиона рублей пойдут на зарплаты депутатов, работающих на постоянной основе (сейчас их три) и компенсацию «депутатских миллионов». Содержание аппарата гордумы обойдется бюджету в 176,3 миллиона рублей. Об этом сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева, выступая на заседании думской комиссии по местному самоуправлению.

Примечательно, что в текущем году расходы на думу составили 187,9 миллиона рублей. Такая сумма указана в корректировке бюджета-2021. Причем в прошлом декабре депутаты увеличили траты на самих себя из-за коронавируса. Таким образом, всего за год финансирование городской думы выросло на 11,7%.

Расходы на содержание мэрии и районных администраций также выросли с 1,449 миллиарда до 1,539 миллиарда рублей. Годовая зарплата главы Екатеринбурга Алексея Орлова, согласно проекту бюджета, составит 4,5 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»