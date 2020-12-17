Екатеринбургские депутаты подняли расходы на самих себя из-за коронавируса

В проекте бюджета Екатеринбурга на 2021 год во втором чтении появились поправки в статье «Функционирование представительных органов власти», то есть содержание городской думы. Сначала была запланирована сумма 175 миллионов рублей, но в ходе обсуждения в комиссиях думы она изменилась на 181,303 миллиона рублей. Расходы на аппарат думы также увеличились со 142 миллионов до 148,1 миллиона рублей. На закупку товаров и услуг для обеспечения депутатской работы теперь заложено 22,1 миллиона рублей.

О внесенных изменениях в бюджет доложила начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева на заседании бюджетной комиссии ЕГД. По ее словам, редакционные правки связаны с режимом повышенной готовности в Свердловской области из-за пандемии коронавируса.

Бюджетная комиссия приняла правки без вопросов. В целом расходы по направлению «Общегосударственные вопросы» в 2021 году составят 3,4 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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