Ледовый городок продолжают строить, несмотря на отсутствие льда

Строительство ледового городка в Екатеринбурге не будет приостановлено из-за отсутствия льда. Новогодние элементы собирают под дождем.

Обычно лед для городка рубят в карьере поселка Северки, и делать это начинают уже начале декабря. Однако при нынешней температуре воздуха в +3…+4 ℃ это невозможно.

«Погода не способствует началу работ по заготовке льда в Северке. Обычно эти работы начинаются 5-7 декабря. Но сейчас толщина льда недостаточна», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Однако, несмотря на то, что погода сейчас совсем не зимняя, перенос открытия ледового городка не планируется. «Строительство продолжается. Возводятся элементы, которые не зависят от погоды: деревянные каркасы горок, подиум сцены и т.д. Завершается монтаж елки. На график возведения городка отсутствие льда пока не влияет, и, мы уверены, не повлияет, так как опыт возведения позволяет составить графики работ с учетом возможных периодов оттепелей», – пояснили в мэрии.

Это же подтвердили «Новому Дню» в компании «Айс-Проект 2000», которая занимается строительством ледового городка. «Сроки не откладываются, заготовки и строительство будут проходить по расписанию, но когда именно, сказать не могу, это корпоративная тайна», – сказал по телефону сотрудник «Айс-Проекта 2000». На вопрос корреспондента, где планируется брать лед, пока на улице плюсовая температура, в компании ответили: «К следующей неделе все застынет, не переживайте».

По прогнозу синоптиков, в Свердловской области похолодание ожидается уже в понедельник, 6 декабря. Однако для образования достаточно толстого слоя льда требуется одна-две недели холодов.

По информации «Нового Дня», в Свердловской области последние два десятилетия зимы были теплыми и малоснежными.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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