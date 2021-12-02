Растаял ледовый городок в Серове или нет? Администрация и жители не сошлись во мнениях

В Серове из-за аномально теплой погоды растаял ледовый городок. Серовчане возмущены потраченными на это деньгами. Как сообщает городское сообщество ВКонтакте «Серов, детка», вчера в городе было тепло, поэтому зимний городок просто растаял. Особо креативные комментаторы предложили залить на месте ледового городка каток, другие же пожалели рабочих. «Сколько денег было потрачено на это, а теперь переделывать, а на чьи деньги? На наши. Мы же налоги на это все платим, – сообщает «Новому Дню» разгневанный житель Серова Павел. – Сейчас вообще пандемия, обошлись бы и без этого».

Серовчанка Ольга так же возмущена инцидентом и обвиняет при этом городские власти. «Кто ж строит городок в ноябре? Можно было хотя бы прогноз погоды посмотреть, всё же есть. А теперь новый снег, новый лед. Да еще и новую тротуарную плитку испортит этот потоп. Куда смотрят наши чиновники, которые подписывают все эти разрешения?», – сказала «Новому Дню» Ольга. В этом году, согласно порталу тендеров и закупок «Стар», на строительство ледового городка уже было потрачено 1 миллион 405 тысяч 665 рублей.

Тем не менее, в пресс-службе администрации Серова «Новому Дню» сообщили, что переделывать ледовый городок не нужно, потому что на самом деле он не растаял. «Переделывать ничего не надо. Все ледяные постройки на месте. Вчера у нас был ледяной дождь, из-за которого на покрытии, где плитка, образовался слой воды. Поэтому все, что было – на месте, сегодня у нас -10, ничего не тает. Строители идут по графику, и Новый год случится вовремя», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации Серова. Как ранее писал «Новый День», проблемы со строительством ледовых городков есть и в других городах региона из-за аномально теплой погоды.

Серов, Мария Зыкова

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