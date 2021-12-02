Сбор для Кости со СМА закрыли за три месяца (ФОТО)

В Екатеринбурге благотворители закрыли сбор для Кости Каткова, у малыша три месяца назад диагностировали спинальную мышечную атрофию, и родители сразу же начали искать деньги на препарат «Золгенсма», который может спасти ребенка. Большую часть суммы внесли учредители Фонда святой Екатерины – Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер, которые перевели 90 млн рублей вдобавок к 31 млн, собранному неравнодушными людьми со всей страны. Первыми, кто поддержал семью, стали сотрудники МЧС со всей страны – отец Кости работает начальником караула пожарно-спасательной части в Лесном.

В фонде рассказали, что Косте диагноз поставили на ранней стадии. Полина, мама Кости, заметила, что ребенку стало тяжелее ходить, подниматься на ноги. Полина учится на врача-педиатра, и именно она приняла решение самостоятельно сдать генетический анализ, который подтвердил самое страшное.

«В Фонд святой Екатерины обратился начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Владимирович Теряев. По инициативе Андрея Анатольевича Козицына учредители фонда приняли решение поддержать семью и за три дня перечислили 90 миллионов. Скоро препарат приедет в Екатеринбург, а значит, Костя не потеряет драгоценное время. Это самое главное», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Сейчас Костя уже проходит поддерживающую терапию – в декабре его ждет четвертый укол «Спинразы», этот препарат временно блокирует мышечную атрофию. При этом именно «Золгенсма» заменяет поломанный ген, после чего уже не требуется медикаментозная поддержка.

«Когда узнали про диагноз, был шок. Но мы быстро собрались, решили, что будем плакать потом, сначала надо решить вопрос с лекарством. Мы уже слышали про СМА и знали, какие деньги нужно собрать, для нас это что-то нереальное. И сейчас я не нахожу слов благодарности, потому что у нашего сына есть будущее, и он будет жить», – сказал папа Кости Иван Катков.

Напомним, что в июне этого года учредители Фонда святой Екатерины помогли Саше Лабутину, который также страдал от СМА.

Екатеринбург, Елена Сычева

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