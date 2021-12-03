Подробности гибели девочки от удара током: во время трагедии отец спал пьяный

Появились новые детали трагического происшествия в селе Светлом Сухоложского района, где пятилетняя девочка погибла от удара током.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что о трагедии в полиции узнали от диспетчера скорой помощи в 22:43 в среду, 1 декабря. Приехав на место, сыщики установили, что в тот день в 17:30 часов девочку из садика забрал отец, 1983 г.р., инвалид 2 группы, ранее судимый по статье УК РФ «кража».

Мать девочки работает дояркой в коммерческом предприятии, она вернулась домой в 22:30 и увидела дочь в бессознательном состоянии, с ожогами рук и гематомой на лице. По внешним признакам было понятно, что ребенка ударило электрическим током. Отец девочки спал в соседней комнате в состоянии опьянения. Все собранные материалы сотрудники полиции передали в Следственный комитет.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, начата доследственная проверка. «Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу родственников и соседей семьи. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти», – рассказал Шульга.

Напомним, по предварительной информации, девочка разобрала настенную розетку и схватилась руками за оголенные провода.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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