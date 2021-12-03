По факту смерти 5-летней девочки от удара током возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки от удара током – по статье «Причинение смерти по неосторожности». Отец ребенка в момент трагедии спал пьяным в соседней комнате, а мать была на работе.

«Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно предварительным данным, девочка сломала настенную розетку и взяла руками оголенные провода электропроводки. Ребенок погиб на месте», – сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее рассказывал, что о трагедии в полиции узнали от диспетчера скорой помощи в 22:43 в среду, 1 декабря. Установлено, что в 17:30 часов девочку из садика забрал отец, 1983 г.р., инвалид второй группы, ранее судимый по статье УК РФ «Кража». Мама была на работе и вернулась домой в 22:30. Женщина увидела дочь в бессознательном состоянии, с ожогами рук и гематомой на лице. По внешним признакам было понятно, что ребенка ударило электрическим током. Отец пьяный спал в соседней комнате.

В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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