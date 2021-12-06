Растущий микрорайон будет обогревать модернизированная котельная (ФОТО, ВИДЕО)

Компания «Т Плюс» завершает пуско-наладочные работы после модернизации котельной на улице Каменотесов, 11А, в микрорайоне Лечебном. Сейчас энергетики настраивают алгоритмы автоматики, проверяют надежность оборудования и автоматического включения резервных котлов для набора тепловой мощности.

Модернизированная котельная в Лечебном

Директор котельной Константин Абрамов рассказал «Новому Дню»: «В этом году была произведена модернизация котельной с полной заменой оборудования. Были заменены насосы, котлы, газораспределительная установка, в связи с моральным и физическим износом старого оборудования. После модернизации производительность котлов была увеличена с 6,94 до 7,87 гкал/ч, выросло число потребителей. Увеличение тепловой мощности потребовалось в связи с ростом поселка Лечебный. До модернизации здесь были установлены чугунные советские котлы. С 1970 года они работали на газу, КПД был от 80 до 85%. Новые работают с КПД 95%, то есть он увеличился более чем на 10%».

Добавим, по новой технологической схеме контуры котельной и тепловой сети разделены. Такое инженерное решение помогает избежать отключений котельного оборудования из-за утечек теплоносителя на сетях и установках потребителей. Благодаря обновленной системе подготовки воды улучшилось качество теплоносителя, а значит, увеличится срок службы тепломеханического оборудования котельной и повысится надежность теплоснабжения потребителей. Технологический процесс выработки тепловой энергии переведен на автоматическое регулирование без постоянного присутствия оперативного персонала. Работу оборудования удаленно контролируют операторы центрального диспетчерского пункта. На модернизацию компания направила почти 22 млн рублей.

Сергей Калач, технический директор производственной площадки «Локальные котельные Екатеринбурга», добавил, что строительные работы начались летом и были закончены в сентябре, сейчас идут пуско-наладочные. «Котельная работает полностью в автоматическом режиме, с погодозависимым регулированием, что большое благо для жителей города. Она отапливает микрорайон Лечебный, куда входят улицы Каменотесов, Лагерная, и два переулка – Волчанский и Сухой. Здесь же находятся три социальных объекта, одна школа и два детских садика и даже есть муниципальная баня. Котельная построена с расчетом на увеличение тепловой мощности, есть место для установки новых котлов, в этом году мы подключили два новых дома по улице Шолохова», – отметил он.

Как уже сообщал «Новый День», строительство и ввод в эксплуатацию современных безопасных котельных – один из приоритетов в технической политике компании «Т Плюс». Сейчас идут работы по модернизации нескольких котельных в Октябрьском и Железнодорожном районах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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