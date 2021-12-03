«Ваша внучка попала в ДТП»: мошенник выманил у бабушки почти миллион рублей

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве: по версии полиции, он обманом похитил у 72-летней пенсионерки 900 тысяч рублей.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, пожилой женщине на домашний телефон позвонил неизвестный и сказал, что ее внучка стала виновницей серьезного ДТП и необходимы деньги, чтобы избежать проблем. Разговор продолжался около 40 минут, пока домой к пожилой женщине не приехал на автомобиле «курьер», которому она отдала 900 тысяч рублей наличными. Положив трубку, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска УМВД Екатеринбурга удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 27-летний местный житель. Большую часть денег он уже потратил. У него изъяли 200 тысяч рублей, которые в ближайшее время вернут потерпевшей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения до суда.

В полиции напоминают, что если вам звонят с подобным сообщением, надо под любым предлогом прервать разговор и перезвонить родственнику, о котором идет речь. Позвонив в отдел полиции, можно узнать, действительно ли ваш близкий задержан. Можно также поинтересоваться именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этого достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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