Как интернет-мошенники разводят людей. Самые популярные способы

Обо всех видах интернет-мошенничества, которых стоит опасаться жителям России, рассказали в МО МВД «Серовский».

Несмотря на то, что тема давно у всех на слуху, в полицию продолжают поступать заявления от граждан, которые попались на удочку интернет-мошенников. Только за осень в Свердловской области жертвами было подано около 200 заявлений. Основные виды и способы отъема денег у граждан – в нашем материале.

1. Один из самых распространенных – звонок от «сотрудника» банка или «сотрудника» внутренних органов. Часто мошенники используют многоступенчатую схему, когда соединяют по телефону свою жертву с несколькими собеседниками – все якобы сотрудники спецслужб. Они утверждают, что банковский счет человека пытаются взломать и чтобы предотвратить мошеннические атаки, нужно либо сказать код из СМС, либо перевести деньги на безопасный счет. Совет от МВД: либо сбрасывать звонок и перезванивать в банк, либо писать в техподдержку в банковском приложении. Самый крупный куш, сорванный телефонными мошенниками за эту осень, – 2 миллиона рублей.

2. Следующий способ еще более простой. Он касается купли-продажи товаров через интернет. Мошенники могут сформировать фальшивое объявление, а после попросить с откликнувшегося предоплату за товар. Если деньги просят перевести просто на карту, соглашаться нельзя. Если просят ввести данные карты на сайте, куда нужно переходить по сторонней ссылке, соглашаться тем более нельзя. Если в первом случае есть риск потерять только предоплату, то во втором можно остаться без денег совсем. К сожалению, закон не защищает людей, которые покупают товары онлайн у частных продавцов. Поэтому во избежание обмана стоит пользоваться только официальными интернет-магазинами с реальными отзывами (написанными в разное время, разного содержания и оценки).

3. Третий по популярности способ – взлом аккаунтов в социальных сетях. Страницей человека в соцсетях завладевает мошенник, отправляя друзьям и подписчикам сообщения с просьбами перевести деньги под разными предлогами. За 2021 год в полицию поступало несколько десятков заявлений от обманутых «ВКонтакте» и «Одноклассниках», все они – люди старше 60 лет. Как правило, мошенник предлагает своей жертве участие в розыгрыше, для которого нужны данные банковской карты. Пожилые люди верят своим знакомым и послушно отправляют. Кроме того, сейчас существует масса разнообразных программ, с помощью которых можно проанализировать переписку и скопировать стилистику человека, аккаунт которого взломали. То есть собеседник даже не поймет, что с ним ведет переписку другой человек. В подобных случаях в МВД советуют задавать человеку уточняющие вопросы и просить подтверждения личности (например, фото в моменте).

4. Четвертый способ – непроверенные инвестиционные биржи. Человек видит рекламу и переходит на сайт, там ему предлагают инвестировать деньги в какие-либо компании, заводят личный кабинет, приставляют сопровождающего менеджера (на сайте обещают, что все это абсолютно бесплатно). Затем человек вкладывает деньги, получает небольшую прибыль, перечисляет еще. Менеджер-сопроводитель советует взять кредит, чтобы заработать еще больше. В один момент весь заработок неожиданно сгорает, потому что «биржа упала», а человека просят оплатить услуги менеджера. Совет МВД на этот случай прост: не переходить по сомнительным ссылкам, не вкладывать никуда деньги. Для того чтобы начать инвестировать в интернете, нужно скачать специальное приложение от проверенного банка: «Тинькофф инвестиции», «ВТБ Мои Инвестиции», «Сбер Инвестиции» и другие.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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