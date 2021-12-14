Российские банки не будут возвращать деньги жертвам мошенников

Банки не будут возвращать деньги жертвам мошенников, добровольно перечислившим средства на чужие счета.

Ранее Центробанк внес предложение, чтобы банки возвращали деньги жертвам мошенников. Однако, как отметил сегодня на пресс-конференции эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, отвечая на вопрос «Нового Дня», проект разрабатывается только в отношении тех, у кого мошенники похитили деньги напрямую. Если жертва поверила позвонившему мошеннику и перевела средства на чужой счет, возмещать потери никто не будет.

«Сейчас обсуждается размер минимальной суммы, которую банки могут возвращать. Львиная доля потерь возникает из-за социального инжиниринга, когда люди виноваты сами, – пояснил специалист. – Поддержка будет у тех, кто стал жертвами атак другого плана. Например, на чей компьютер мошенники установили вредоносные программы, либо оформили кредиты по подложным документам. Это дополнительные способы мошенничества, не основной вал. Если в этом случае не нашли преступника, банк возвращает деньги из собственного кармана».

Кроме того Александр Сальников отметил, что говорить о мерах пока рано, так как они находятся в разработке.

«Пока средства, утраченные в результате таких атак, можно вернуть только в долгом судебном порядке, – пояснил банкир. – Самый опасный способ – когда мошенники звонят жертве и вынуждают перевести деньги, – не будет затронут в программе возврата средств, так как это несправедливо по отношению к банкам».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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