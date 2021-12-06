Российские банки хотят обязать возвращать деньги жертвам мошенников

Центробанк разработал несколько предложений, которые помогут гражданам, ставшим жертвами мошенников. Один из пунктов предусматривает возврат клиентам-физлицам суммы, размер которой будет зависеть от надежности защитной системы кредитной организации.

Регулятор планирует внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», пишет РБК. Список предложений был разослан участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова. «Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», – пояснял Уваров на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia, который прошел 2 декабря.

По данным регулятора, за третий квартал 2021 года мошенники похитили у клиентов российских баков путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд рублей. При этом кредитные организации вернули жертвам злоумышленников только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн рублей.

ЦБ предлагает ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции. Клиент должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Сумму возврата определит ЦБ. Регулятор не раскрывает методологию расчета этой суммы, отмечая лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии».

Кроме того, размер возвращенных средств будет зависеть от уровня антифрода – механизма по предотвращению хищений. Например, если у банка уровень антифрода низкий, то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает размер обязательного возврата. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.

Вместе с тем, регулятор предлагает значительно изменить процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки того, что они совершаются в целях мошенничества. Так ЦБ хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента. Предполагается, что за два дня клиент может осознать, что совершает перевод мошеннику, и отклонить операцию.

В планах ЦБ возложить обязанность проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах без согласия клиента, не только на банк гражданина или компании, которые являются инициатором операции по переводу или оплате, но и на банк, где обслуживается получатель этих денег.

Банк России также планирует наделить банки правом блокировать на пять рабочих дней все расходные операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных регулятора о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. «Указанный срок необходим клиенту-потерпевшему, правоохранительным органам для обращения в суд для получения законного основания дальнейшего ареста денежных средств и получения судебного решения о возврате денег», – объясняет ЦБ. Блокировать операции банки смогут только на основании сведений о возбуждении уголовных дел.

Москва, Зоя Осколкова

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