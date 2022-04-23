Банки хотят обязать возвращать россиянам украденные деньги в 30-дневный срок

Банк России подготовил поправки в в федеральный закон «О национальной платежной системе», которые обяжут банки возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками, в течение 30 дней. Об этом сообщает РБК, ознакомившись с соответствующим документом. Новшество должно способствовать более эффективной защите интересов клиентов банков, пострадавших от действий злоумышленников.

Сейчас действующий закон устанавливает только срок рассмотрения заявления на возврат – не более 30 дней со дня получения претензии для внутрироссийских операций и не более 60 дней для трансграничных переводов. Обязательного срока возврата для банков нет.

Представитель Центробанка подтвердил планы по введению обязательного срока для возврата украденных денег. По его словам, нынешняя версия закона «О национальной платежной системе» (161-ФЗ) не предусматривает сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. «Банк России предлагает установить их. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», – заявил представитель регулятора.

Он добавил, что обсуждение этих мер продолжается, поэтому пока преждевременно говорить о конкретных сроках.

«Изначально ЦБ предлагал установить срок возврата 2-3 дня. Однако банки были против, поскольку за это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк. Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах срок может достигать нескольких недель», – отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Согласно поправкам, банк должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента – физического лица. Предполагается, что это будет возможно в том случае, если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода и если он был совершен без согласия клиента. В случае, если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этом финансовую организацию. В противном случае банк может не возмещать средства.

По информации Центробанка РФ, из 13,5 млрд украденных мошенниками в 2021 году рублей банки вернули лишь 920,5 млн, или 6,8%. Уровень возврата снизился почти вдвое на фоне роста объема хищений. Так, в 2020 году банки вернули клиентам 11,3% от всего объема украденных мошенниками денег – это 1,1 млрд рублей. В 2019 году – 14,6%, или 935,9 млн рублей.

«Основным инструментом злоумышленников для хищения средств осталось использование приемов и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение», – говорится в отчете ЦБ. Доля таких операций составила 49,4% против 61,8% годом раньше.

Москва, Наталья Петрова

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