Центробанк предлагает обязать недобросовестные банки возвращать деньги жертвам кибермошенников

Кибермошенники в среднем за год похищают у россиян 12 миллиардов рублей. Только на территории Большого Урала за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 8347 банковских инцидентов, связанных с переводом денег без согласия клиентов. Ущерб составил 76 миллионов рублей, причем в большинстве случаев пострадавшие не смогут вернуть свои деньги. Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников сегодня на пресс-конференции рассказал, какие меры принимает регулятор, чтобы бороться с финансовыми злоумышленниками.

В первую очередь ЦБ предлагает изменить механизм возврата похищенных денег. Часто обманутый клиент становится жертвой социальной инженерии, то есть мошенники заставляют его самостоятельно вводить пароли и переводить деньги на другие счета. В этом случае юридическая вина ложится на клиента. Однако Центробанк может принудить банк вернуть частично или полностью украденные деньги клиента, если кредитная организация не выполняла рекомендации по безопасному обслуживанию. Так, сегодня банки обязаны останавливать подозрительные операции и предупреждать клиента о возможном мошенничестве.

Второе предложение: банк-получатель также должен заниматься проверкой операции. Это позволит прекратить дистанционный перевод средств, если платеж вызывает подозрение. В таком случае деньги останутся на счете предполагаемого дроппера, и если мошенничество подтвердится, их будет легче достать. Сейчас заблокировать счет можно только по судебному решению, пояснил Александр Сальников. Но ЦБ предлагает не блокировать средства на счете, а остановить дистанционное обслуживание, тогда человеку придется с паспортом придти в банк, чтобы получить деньги. Мошенники вряд ли будут это делать, и средства на дропперском счете останутся не выведенными.

Но чтобы эти меры были приняты, нужно внести изменения в федеральный закон о платежной системе. По словам Сальникова, сейчас пока идет стадия консультаций.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года была введена оперативная блокировка Роскомнадзором мошеннических ресурсов. Зачастую это либо финансовые пирамиды, либо фишинговые сайты. Также в России действует запрет технологии подмены номеров для звонков из-за рубежа.

Еще одна инициатива Центробанка: предлагать пенсионерам и людям с ограниченными возможностями как наиболее уязвимым группам для мошенников отказаться от дистанционного банковского обслуживания. Планируется, что в 2022 году это станет для кредитных учреждений обязанностью: если клиент не захочет пользоваться мобильными сервисами, банк обязан их отключить. Кроме того, сейчас гражданин может внести ограничения по денежной сумме и количеству операций, ограничить список возможных получателей средств и воспользоваться сервисом «вторая рука» (у клиента появляется помощник, как правило, из близких родственников, который получает уведомления о планируемых переводах денег и операциях). Сальников подчеркнул, что все эти сервисы можно подключить только при личном присутствии человека в банке.

По данным Уральского управления Банка России, количество краж денег с банковских счетов за девять месяцев 2021 года выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 80% таких преступлений совершают кибермошенники.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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