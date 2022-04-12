Обманутым мошенниками россиянам банки стали возвращать еще меньше денег

Уровень возврата денег жертвам мошенников снизился почти вдвое. Из 13,5 млрд украденных в 2021 году рублей банки вернули лишь 920,5 млн, или 6,8%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

За прошлый год банковские клиенты впервые перевели друг другу более 1 триллиарда рублей, передает РБК. При этом было совершено более 1 млн несанкционированных операций. Пострадавшим вернули часть украденных денег, но этот показатель падает второй год подряд, тогда как число и суммы хищений продолжают расти.

Так в 2020 году банки вернули клиентам 11,3% от всего объема украденных мошенниками денег – это 1,1 млрд рублей. В 2019 году – 14,6%, или 935,9 млн рублей. Регулятор допускает долю мошеннических операций в 0,005%. В 2021 году она составила 0,00130%, что выше показателей 2020 и 2019 годов – 0,00117% и 0,00089% соответственно.

«Основным инструментом злоумышленников для хищения средств осталось использование приемов и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение», – говорится в отчете ЦБ. Доля таких операций составила 49,4% против 61,8% годом раньше.

У компаний мошенники украли 4 млрд рублей, львиная доля хищений приходится на физических лиц – 12,1 млрд рублей. У граждан преступники похищали в среднем 11,8 тысячи рублей, у юридических лиц – 349,6 тысячи рублей.

Чаще всего мошеннические операции совершаются при оплате товаров и услуг в интернете. Таким способом мошенники похитили у россиян 4,1 млрд рублей. С помощью методов социальной инженерии аферисты смогли украсть 6 млрд рублей. Более 1,9 млрд рублей было похищено через банкоматы или терминалы.

Москва, Зоя Осколкова

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