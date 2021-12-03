Креков: в Свердловской области омикрон-штамма нет

В Свердловской области, как и в целом по РФ, пока не зарегистрировано ни одного случая омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Возможность выявления штамма есть везде, но в России таких случаев не было зарегистрировано, а мы с вами находимся в России. Выводы по специфике заболевания делать рано, мы имеем необходимый уровень лекарств. Это минимизирует потери», – заявил чиновник.

Он также добавил, что два раза в неделю обсуждаются вопросы лечения ковида и его разновидностей. «Информация доводится до медиков. Наши методики оказались достаточно продвинутыми. Речь идет о мутациях ковида, корень у вируса один, так что принципиальных отличий ожидать не приходится», – заверил Креков.

Напомним, по сравнению с дельта-штаммом «омикрон» оказался втрое опаснее для людей с антителами в крови. Об этом накануне рассказал Reuters со ссылкой на исследование Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа и Национального института инфекционных заболеваний (NICD). Медики в ЮАР заметили всплеск повторных заражений Covid-19, чего не было при ранних вариантах вируса. Ученые отметили, что омикрон-штамм устойчив именно к естественному, а не полученному после прививки иммунитету.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Евгения Вирачева

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