Если концерт перенесли из-за ковида, сдать билеты и вернуть деньги не получится

Если вы купили билет на концерт, а его перенесли из-за ковидных ограничений, то сдать билет и вернуть деньги вы не сможете.

Студентка УрФУ Дарья Тимофеева приобрела билет на концерт Вячеслава Бутусова, который должен был состояться 25 ноября. Однако за два дня до концерта в официальной группе ККТ «Космос», где и должно было проходить выступление, объявили о переносе концерта на полгода. Новая дата – 24 июня 2022 года. Объяснили перенос усугублением ситуации с Covid-19, однако источник «Нового Дня» из ККТ «Космос» пояснил, что на самом деле продали слишком мало билетов.

Когда Дарья попыталась вернуть билеты, ей сообщили, что этого она сделать не может, потому что концерт перенесли, а не отменили. «Меня не будет в городе 24 июня, я уезжаю работать в лагерь, поэтому хотела сдать билет, 2500 рублей для меня – немаленькая сумма, – сообщила «Новому Дню» Дарья. – Чтобы сдать, в официальной группе «Телеклуба» (организатор концерта) посоветовали написать на почту в билетную кассу. А там сказали, что билет вернуть нельзя, и деньги обратно получить тоже».

Действительно, в официальных группах нет информации о том, что билеты нельзя вернуть. По всем вопросам советуют обращаться в кассы.

Как пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь «Телеклуба» Ксения Табашникова, билеты не возвращаются в соответствии с законодательством. Согласно постановлению правительства № 830, деньги за перенесенные мероприятия не возвращаются, ранее приобретенный билет остается действительным. В случае отмены концерта деньги возвращаются в течение шести месяцев.

Если новая дата зрителю не подходит, в «Телеклубе» советуют либо продать билет самостоятельно, либо подарить его – другого варианта нет.

«Обычно люди так и делают, даже в «мирное» время», – отмечает Ксения Табашникова.

В комментариях к новости об отмене концерта любители Бутусова пишут о других неурядицах: кто-то узнал, что концерта не будет, только когда приехал на площадку: «Даже СМС не прислали, хотя могли!», кто-то успел забронировать машину и квартиру, чтобы приехать из другого города. Но больше всего возмущений связано с новой, не очень удобной для людей датой, так как 24 июня – это период отпусков.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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