Роспотребнадзор: если концерт перенесли, то билет можно вернуть. Достаточно знать нужный закон

Билеты на концерты, которые перенесли из-за пандемийных ограничений, можно сдать, вернув деньги в полном объеме. Однако концертные площадки обычно не сообщают об этой возможности зрителям.

Ранее «Новый День» писал о Дарье Тимофеевой, которая купила билет на выступление Вячеслава Бутусова, но концерт перенесли на неудобное для нее время, а билет принять обратно отказались. Дарье сообщили, что вернуть деньги она могла бы только в том случае, если мероприятие отменено.

Однако, как сообщили агентству в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, деньги за концерты вернуть все-таки можно. «Согласно ст. 52.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, в случае отказа от посещения посетитель имеет право вернуть билет и получить обратно 100% цены, если билет сдан не позднее чем за десять дней до дня проведения мероприятия. Если сдали билет не позднее чем за пять дней до мероприятия, то вернуть можно не менее 50% цены билета. А если не позднее чем за три дня до мероприятия, можно получить обратно не менее 30% цены билета. Но если возвращать билет менее чем за три дня до проведения, то деньги могут не вернуть», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, если концертная площадка или продавец отказываются возвращать деньги за билет, при требовании средств стоит опираться на постановление правительства РФ от 18.09.2020 № 1491 (об утверждении Правил и условий возврата билетов).

Мы передали эту информацию нашей героине Дарье, и в скором времени она вновь попытается сдать билет на неудобную дату. «Попытаю счастья, спасибо, а то в кассе посоветовали продать билет, – сообщила «Новому Дню» Дарья. – Концерт через полгода, думаю, в срок уложусь и свои 2,5 тысячи верну».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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