Первая сделка, 10 дней, и деньги в кармане: история предпринимателя, которая получила заем на платформе «ВДело»

Год назад в Свердловской области запустили инвестиционную платформу «ВДело» – с ее помощью малый бизнес может получить деньги от частных инвесторов, заинтересованных в их проекте. За это время было выдано 250 займов на сумму более 0,5 млрд рублей, почти 240 млн рублей уже возвращено. «Новый День» пообщался с предпринимателем из Нижнего Тагила Светланой Сенниковой – она смогла получить деньги и рассказала, почему это удобнее, чем обращение в банк.

– Вы получили через платформу «ВДело» деньги на развитие своего проекта. Расскажите, пожалуйста, что это за проект?

– Это покупка недвижимости в коммерческих целях, детали раскрывать не хотела бы, но цель – отказаться от съема помещения, тем самым сократив ежемесячные расходы на аренду. Подобного опыта по покупке недвижимости у меня раньше не было, это моя первая сделка, но все получилось. Сумму называть не буду, но по срокам – заем на два года.

– Почему решили искать деньги через «ВДело», а не стандартно, через банк?

– Решила попробовать. Сначала на самом деле пробовала через банк. Но от риелторов со стороны собственника мы очень долго ждали нужные документы, и согласование банком затягивалось, как по строкам, так и по ставке. А здесь документы рассмотрели предварительно, а оригиналы была возможность предоставить потом, после одобрения займа.

– Как происходил процесс получения денег, поиск инвесторов?

– Достаточно быстро. Заполнили заявку на платформе, и, в принципе, все. Нашлись инвесторы, и мы взяли кредит. Я живу в Нижнем Тагиле, здесь есть отделение Фонда поддержки предпринимательства, там узнала про инвестиционную платформу. Менеджеры платформы мне помогли, подсказали, как и что лучше оформить. В заявке достаточно много вопросов, чтобы инвестор все мог понять. От момента заполнения заявки до получения денег прошло, кажется, всего 10 дней. Мы на самом деле дольше ждали аукциона, то есть самой сделки по недвижимости, чем нам одобряли заем.

– Если снова будете такую сделку заключать, снова через платформу «ВДело» будете искать инвесторов или через банк?

– Это зависит от того, что ты хочешь получить. Если ты не планируешь досрочно гасить сумму, то в таком случае здесь очень удобно. А если планируешь рассчитаться досрочно, то банк может быть выгоднее, они проценты пересчитают.

О том, как повысить свои шансы на получение займа, читайте в нашей публикации «Лайфхаки для предпринимателей». Добавим, получить заем через платформу могут предприниматели (ИП и юрлица), которые зарегистрировались на платформе и представили свой проект. Ограничений по целям займа нет, а сумма – от 50 тысяч рублей до 1 млрд руб.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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