Святая Екатерина объединила мэрию Екатеринбурга и митрополию (ФОТО)

Сегодня в культурно-просветительском центре «Царский» митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые вместе вручили награды лауреатам премии главы митрополии в области культуры и искусства. Мероприятие было приурочено ко Дню святой Екатерины.

«Город – как человек, он носит имя. Как вы яхту назовете, так она и поплывет, – сказал митрополит Евгений, обращаясь к мэру. – Святая Екатерина молода. Она обладает красотой и внешней, и нравственной, она умна. Дорогой Алексей Валерьевич, хочу пожелать, чтобы вы, неся свое непростое бремя градоначальника, встречали на своем пути именно таких людей – добрых, мудрых, талантливых, твердых в своих убеждениях, и чтобы эти встречи приносили свои плоды на благо нашего города».

В ответном слове Алексей Орлов отметил, что за пять лет существования премии, учрежденной митрополитом Екатеринбургским Кириллом, ее получили 28 человек, и 18 из них – представители уральской столицы. «Премия уникальна, она вручается за особый вклад в развитие российского искусства, за воспитание любви к отчизне, и она связана с именем святой Екатерины – покровительницы нашего города», – сказал он. Алексей Орлов поблагодарил митрополита Кирилла за то, что он учредил эту премию, а митрополита Евгения – за то, что он сохранил эту традицию.

В этом году лауреатами стали поэт и исполнитель песен Евгений Бунтов, актриса театра музкомедии Любовь Бурлакова, композитор и искусствовед Леонид Гуревич, кинорежиссер и кинооператор Зоя Киреева.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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