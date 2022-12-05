В День святой Екатерины по городу пройдет крестный ход

В Екатеринбурге готовятся отметить день его покровительницы – святой Екатерины.

Как сообщает пресс-служба епархии, 7 декабря в городе состоятся несколько праздничных мероприятий. В 9:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе начнется литургия. После ее окончания (ориентировочно в 11:30) от собора к часовне святой Екатерины отправится крестный ход, у часовни состоится молебен.

Напомним, год назад, 7 декабря, у часовни святой Екатерины прошел праздничный молебен, который возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием и епископом Нижнетагильским и Невьянским Феодосием. В тот же день в культурно-просветительском центре «Царский» митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые вместе вручили награды лауреатам премии главы митрополии в области культуры и искусства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»