Сотрудники «Спецавтобазы» поймали в Екатеринбурге 756 собак (ФОТО)

За 2021 год специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» поймали в Екатеринбурге 756 собак. Для 201 из них нашли новый дом, еще 38 животных вернулись к своим владельцам.

«В приюте всех четвероногих осматривает ветеринар, затем они получают прививку от чумы и бешенства, их обрабатывают от паразитов и стерилизуют. Этим собакам ставят электронные чипы и ушные бирки с порядковым номером, по которым можно определить, когда и где животное было отловлено. После этого социализированных и неагрессивных собак выпускают туда же, где их нашли, действуя в соответствии с новым законодательством», – рассказала начальник приюта для животных ЕМУП «Спецавтобаза» Ольга Гласова.

В приюте каждый месяц проходит день открытых дверей, где можно выбрать себе собаку. Ближайший – 11 декабря, с 13:00 до 16:00, по адресу: ул. Посадская, 3.

До 2019 года большинство отловленных животных усыпляли.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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