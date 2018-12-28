В Екатеринбурге в полтора раза сократят отлов собак

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который в 2019 году будет заниматься отловом бродячих собак. По сравнению с прошлым годом число животных, которых нужно убрать с улиц, снизилось практически в 1,5 раза.

На сайте госзакупок сегодня был опубликован конкурс по отлову собак. Подрядчик должен будет убрать с улиц 2 800 голов, из них 2 270 животных осмотрят кинолог и ветеринар, они отправятся на карантин на 10 дней. За эти 10 дней решается судьба собаки – оставят ли ее дальше на пристрой или убьют. Причины для эвтаназии – тяжелое заболевание, инфекция, опасная для других животных, серьезные раны, бешенство. Агрессивных, но здоровых собак, могут убить после совещания с кинологом. Однако только 330 животных отправят на 20-дневную передержку. И если за этот срок хозяин не найдется, то животное останется в приюте, но платить за него будет не бюджет, а исполнитель. «Если Исполнитель не смог пристроить безнадзорных собак в течение месяца, такие собаки содержатся за счет средств Исполнителя с даты окончания срока оказания услуг и до дня передачи собак новому владельцу, в приют для животных, или до приобретения Исполнителем права собственности на безнадзорную собаку», – говорится в документации.

Стоимость работ на 2019 год – 30,9 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году подрядчик получил 32,5 млн рублей за отлов 4 600 собак, из которых планово должны были быть убиты 4 050.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 января. При определении победителя в первую очередь будет учитываться предложенная цена, а затем квалификация участника. Не исключено, что победителем по итогу станет «Спецавтобаза». В документации указывается, что у участника должен быть опыт по отлову и содержанию животных в городах с населением не менее 500 тысяч человек (поясним, то есть в Екатеринбурге или за пределами области) с 2014 года. В Екатеринбурге в последние годы отловом занимается «Спецавтобаза». Победителем конкурса на отлов собак в 2014 году стало ООО «Универсалремонт», но компания не выполнила условия, и контракт с ней был разорван.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.18

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