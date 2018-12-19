В Свердловской области создадут госорганизацию, которая будет контролировать отлов животных

Депутаты Свердловской области предложили правительству создать в регионе государственную организацию, которая будет курировать работу по содержанию и отлову безнадзорных животных. Не исключено, что новая госструктура заменит собой коммерсантов, которые сейчас занимаются отловом животных.

В Свердловской области с 2015 года действует закон, по которому муниципалитеты обязаны заниматься отловом безнадзорных животных. Местные власти получают финансирование из бюджета региона и через конкурентные формы закупки находят подрядчиков, которые непосредственно занимаются отловом. В этом году муниципалитеты на такую работу получат 105 млн рублей. Однако схема работы может поменяться – от заксобрания региона в правительство направлено постановление, в котором предлагается создать специальное государственное учреждение.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления заксо Михаил Ершов, депутаты предложили три идеи для работы с безнадзорными животными. Во-первых, создание межмуниципальных пунктов содержания, так как во многих муниципалитетах отдельно построить пункт содержания очень тяжело. Во-вторых, строить такие пункты через государственно-частное партнерство. Третье предложение – создание специализированной государственной организации, которая занималась бы безнадзорными животными. Эта структура, по словам Ершова, создается на перспективу, к моменту, когда заработает закон «Об ответственном обращении с животными», который сегодня в Госдуме принимают в третьем чтении.

«Это координирующий орган, скорее всего, государственное автономное учреждение, которое будет заниматься всеми вопросами (по отлову, – прим. ред.). И его поле деятельности – 94 муниципальных образования в Свердловской области. Оно будет координировать реализацию 110-го закона («О наделении МСУ полномочиями по … отлову животных», – прим. ред.), а в перспективе – реализацию федерального закона. И естественно, областного закона по ответственному обращению с животными. Поймите, сегодня мы говорим о безнадзорных собаках, а вступает в силу федеральный закон об ответственном отношении к животным. Это гораздо шире. Это коснется не только собак, это коснется и крупного рогатого скота, и крокодилов, и бегемотов и так далее. Это колоссальный объем работы», – прокомментировал необходимость создания новой госкомпании депутат. Почему с этим объемом работы не может справиться профильный департамент, депутат внятно объяснить не смог. На вопрос, продолжат ли работу муниципалитеты по поиску подрядчиков для отлова собак, парламентарий также не ответил.

Несколько прояснила ситуацию заместитель председателя комитета заксо по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды заксо Елена Трескова. По ее словам, такая структура, если будет создана, то станет неким региональным оператором, отвечающим за работу по обращению с животными. Эта же структура будет заниматься строительством межмуниципальных мест содержания собак. Муниципалитеты по-прежнему будут объявлять конкурентные торги по выбору подрядчика на отлов, но, отметила Трескова, если в документации будет указано требование «Наличие места содержания», то практически никто из коммерсантов конкурс выиграть не сможет. И таким образом, новое госпредприятие получит эту работу. А следовательно – и финансирование, выделяемое из бюджета региона.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

Жильцов дома у филармонии пригласили на прием в министерство культуры. / Депутаты ЕГД отменяют резонансное решение о повышении зарплат и просят рассказать об этом на всю страну. / Ученика токаря на уральском заводе затянуло в станок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»