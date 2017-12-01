В Екатеринбурге за 32 миллиона должны убрать с улиц 4,5 тысячи собак

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по отлову безнадзорных животных на следующий год. На это потратят максимум 32,5 миллиона рублей, финансирование идет из бюджета Свердловской области.

Как сообщается в документации, требуется отловить 4600 голов, из которых на десятидневный карантин отправят 4050 особей, 450 собак до месяца будут жить в пункте кратковременного содержания животных. Этих собак требуется стерилизовать. В числе пристроенных также значится 450 голов. Эвтаназия и утилизация трупов потребуется для 4050 животных. Сотню собак, по планам, вернут хозяевам. В числе услуг также – содержание ПКС, их аренда и оборудование.

В первую очередь отлову подлежат агрессивные животные, собаки, имеющие признаки заболеваний, опасных для человека и животных (например, бешенство) и находящиеся на территории детских учреждений, городских парков, местах массового купания людей, спортивных сооружений, рынков.

Отдельно оговаривается, что собак нельзя ловить в присутствии детей, а при отлове методом временной иммобилизации запрещено вести стрельбу по неясно видимой цели (в кустах, при плохом освещении и др.); вдоль узких пространств, на расстоянии более 10 метров от цели, из транспортных средств и в направлении людей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.12.17

В ночь на понедельник Свердловскую область засыплет снегом. / К выборам президента в Екатеринбурге появятся три дополнительных участка. / Феминистки-идиотки, толерантность к ЛГБТ-союзам и проблемы современных самцов: как и зачем меняется российская семья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»