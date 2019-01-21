Бюджетные миллионы за отлов собак в Екатеринбурге снова получит «Спецавтобаза»

Отловом собак в Екатеринбурге в 2019 году снова займется «Спецавтобаза». Это единственный участник закупки на 31 миллион рублей.

Администрация Екатеринбурга в последний рабочий день 2018 года опубликовала на сайте госзакупок конкурс на отлов безнадзорных животных. Как сообщается в материалах на сайте госзакупок, открытый конкурс был отменен, так как заявился только один участник – МУП «Спецавтобаза». Сегодня был опубликован протокол рассмотрения этой заявки, сообщается, что контракт с МУПом должен быть заключен. В своей заявке «Спецавтобаза» стоимость контракта не снизила ни на копейку – бюджет за отлов животных заплатит 30 млн 890 тысяч 500 рублей.

Добавим, итоги конкурса неожиданными не стали. В документации, которую опубликовали 29 декабря, было указано, что у участника должен быть опыт по отлову и содержанию животных в городах с населением не менее 500 тысяч человек (в Свердловской области более полумиллиона человек проживает только в Екатеринбурге) с 2014 года. В Екатеринбурге в последние годы отловом занимается «Спецавтобаза». Победителем конкурса на отлов собак в 2014 году стало ООО «Универсалремонт», но компания не выполнила условия, и контракт с ней был разорван. В этом году требования к отлову изменили: по сравнению с прошлым годом число животных, которых нужно убрать с улиц, снизилось практически в 1,5 раза.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.01.19

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