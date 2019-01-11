Причину ротаций в «Спецавтобазе» и «Водоканале» будут выяснять с помощью прокурора (ДОКУМЕНТ)

Депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин обратился к прокурору города Светлане Кузнецовой с просьбой помочь ему получить от главы Екатеринбурга Александра Высокинского ответы на интересующие его социально значимые вопросы.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» сам Дмитрий Сергин, ему непонятны мотивы, побудившие главу города в декабре сменить сразу нескольких руководителей жизненно важных для Екатеринбурга МУПов – «Спецавтобазы» и «Водоканала».

«Это предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. В частности, «Спецавтобаза» стала регоператором по реализации мусорной реформы. А мы видим, что в ряде регионов эта реформа стартовала неудачно, города начали утопать в мусоре. Поэтому, когда накануне реформы руководство предприятия внезапно меняется, хочется понять – в связи с чем, почему, какие претензии были к прежнему руководству. Мы встречались с прежней командой, и у нас сложилось впечатление, что они готовы решать поставленные перед ними задачи. То же самое с «Водоканалом» – оттуда в декабре ушли ряд заместителей директора, некоторые технические специалисты, хотя нареканий к ним, во всяком случае, публичных, не было. В связи с этим я и хотел разобраться, понять причины, и направил главе города депутатский запрос. Но впервые на моей памяти депутатский запрос городской администрацией был проигнорирован. Обращение в прокуратуру – вынужденная мера», – рассказал Сергин.

Напомним, в середине декабря новым директором ЕМУП «Спецавтобаза» ожидаемо стал Григорий Вихарев ‒ депутат Екатеринбургской городской думы. Перед этим, сразу после того, как САБ и министерство энергетики и ЖКХ выиграли иск у тюменского «Рифея» (компания является региональным оператором Северной зоны Свердловской области), с поста директора ЕМУПа был уволен бывший замминистра природных ресурсов Свердловской области Сергей Пономарев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.19

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