Высокинский все же ответил депутату Сергину на вопрос о ротации в МУПах (ДОКУМЕНТ)

Высокинский все же ответил депутату Сергину на вопрос о ротации в МУПах (ДОКУМЕНТ)

Екатеринбург (Новый День, служба информации) – Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ответил на депутатский запрос Дмитрия Сергина об увольнениях руководителей МУП «Спецавтобаза» и «Водоканал».

Ответ администрации Дмитрий Сергин выложил на своей странице в соцсети. В информации за подписью замглавы города Игоря Сутягина говорится, что бывший директор Спецавтобазы Сергей Пономарев уволился по собственному желанию, а о его мотивах в мэрии ничего не знают. Что же касается увольнений руководителей подразделений Водоканала, то эти вопросы, заявили в мэрии, находятся исключительно в компетенции директора Водоканала.

Напомним, 11 января депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин обратился к прокурору города Светлане Кузнецовой с просьбой помочь ему получить от главы Екатеринбурга Александра Высокинского ответы на интересующие его социально значимые вопросы. В частности – о мотивах, побудивших главу города в декабре сменить сразу нескольких руководителей жизненно важных для Екатеринбурга МУПов – «Спецавтобазы» и «Водоканала».

После того, как об обращении депутата в прокуратуру написали СМИ, он вскоре получил ответ Александра Высокинского, причем датированный 9 января.

Екатеринбург. Другие новости 14.01.19

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