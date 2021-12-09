Рекрутеры рассказали, сколько получает самый дорогой дворник Екатеринбурга

В Екатеринбурге открыто больше 40 предложений о работе для борцов с уличной грязью – дворников, рассказали в пресс-службе компании HeadHunter. При этом самый высокооплачиваемый специалист в этой области может зарабатывать от 25 до 37 тысяч рублей. Правда, во втором случае работать придется шесть дней в неделю по 11 часов за смену.

За 30 тысяч рублей надо будет работать пять дней в неделю с 08:00 до 17:00, при этом работодатель обещает за каждый год работы в компании дополнительный день к отпуску, компенсацию питания в корпоративной столовой и компенсацию платы за детский сад для ребенка сотрудника.

«Чаще всего вакансии для дворников открывают компании из отрасли розничной торговли, из сферы гостиничного бизнеса и общепита, а также строительные организации. В 87% случаев опыт работы не требуется. В обязанности, как правило, входят уборка улиц, в частности, своевременная уборка снега и сколка льда, обработка противогололедными реагентами, а также выполнение работ по благоустройству дворовых территорий», – рассказали в HH.ru.

Аналитики компании ранее сообщили, что в Свердловской области за год спрос на дворников и уборщиков вырос на 162%. Средняя заработная плата, которую предлагают дворникам в России, составляет 27,4 тысячи рублей, в Свердловской области – в среднем, 22,1 тысячи рублей.

Напомним, накануне уральский ученый рассказал президенту России Владимиру Путину о проблеме екатеринбургской грязи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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