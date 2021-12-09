Путину рассказали о грязи в Екатеринбурге

Участники Конгресса молодых ученых и президент Владимир Путин обсудили екатеринбургскую грязь, ее изучение и табличку «Грязьбург» на въезде в город. Глава государства признал проблему социальной.

Вопрос поднял ученый УрО РАН Андриан Селезнёв. Он рассказал, что занимается проблемой городской грязи в регионах и по заказу администрации Екатеринбурга в 2017 году проводил изучение грязи, по итогам которого городу выдавались научные рекомендации, которые затем внедрялись в практику благоустройства. «Условно говоря, обочины стали лучше чистить в городах, стали по-другому убирать территории города, то есть изменилась сеть уборки в зимний период, в весенний период, в межсезонье», – поделился ученый. Селезнёв предложил создать при научно-образовательных центрах советы, которые искали бы применение для научных результатов и занимались бы внедрением этих разработок.

«Город Екатеринбург, была у нас история – слышали, наверное? Некий художник завесил таблички на въезде в Екатеринбург «Грязьбург» – сделал такой хайп в 2016 году. Население периодически интересуется, то есть разные общественные движения возникают по этому поводу – вот, нам надоело жить в грязных городах.

Екатеринбург – это же не единственный город России. Грязно в Мурманске, грязно в Ростове-на-Дону, во Владивосток мы в этом году ездили, Новосибирск иногда называют «Пылесибирск». Народ придумывает такие интересные вещи. Но с другой стороны, вопрос грязи – это вопрос экологический, социальный и управленческий, для управления качеством окружающей среды городов и благоустройства. Такой момент», – добавил ученый. «Полностью согласен, здесь и добавить нечего. И социальный аспект есть, и экологический. Но социальный произрастает как раз из экологического, потому что чем вреднее эта субстанция, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды», – ответил Путин.

Добавим, исследование грязи в 2017 году обошлось бюджету Екатеринбурга в 1,8 млн рублей. Сенсации в поиске виновников не случилось – источником загрязнения по-прежнему считаются автомобилисты и неубранные дворы. Зато результат исследования состава весенней жижи на улицах вышел удивительным. Екатеринбургская грязь на три четверти состоит из минералов, и, по сути, является «историческим» строительным мусором, накопившимся в городе за несколько десятилетий.

Несмотря на то, что исследование проводилось пять лет назад и, если верить ученому, его результаты внедрялись в практику по благоустройству, город намного чище не стал. В межсезонье, теплой зимой и не очень теплым и дождливым летом Екатеринбург продолжает превращаться в Грязьбург.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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