Мэрия: Екатеринбург использует советы ученых по борьбе с грязью

Администрация Екатеринбурга использует исследования грязи, которое проводили ученые в 2017 году и о котором на днях рассказали президенту Владимиру Путину. Одним из результатов применения исследования на практике стало обустройство технических тротуаров, которые препятствуют попаданию пыли и грязи с газонов на проезжую часть, а значит, и распространению загрязнения транспортным потоком.

Как отметил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, результаты этих исследований были также учтены при доработке стратегического плана развития Екатеринбурга. «Стратегический план – это живой документ, он постоянно актуализируется. Мы и дальше будем опираться на исследования ученых, чтобы выбирать наиболее эффективные технологии, которые позволят сделать наш город еще чище», – сказал он.

Андриан Селезнёв, ученый Уро РАН, который поднял вопрос о грязи на совещании с Путиным, рассказал, как развивались исследования образования загрязнения городской среды. По его словам, в 2017 году Екатеринбург стал пилотной площадкой для отработки методики исследования. В следующие два года авторский коллектив, куда вошли Илья Ярмошенко, Георгий Малиновский, Елена Баглаева и сам Селезнёв, расширил изыскания. Были проведены полевые ландшафтные исследования в жилых районах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тюмени, Челябинска и Мурманска. Именно об этих исследованиях Андриан Селезнёв и рассказал президенту РФ Владимиру Путину. При этом, если говорить о некоем рейтинге, то сам ученый считает, что сравнивать города по количеству грязи не очень корректно – потому что надо учитывать и географию, и климат, и бюджетное обеспечение, и множество других факторов. И как раз их изучение в перспективе позволит дать рекомендации каждому городу.

Как сообщал накануне «Новый День», екатеринбургскую грязь и исследование ее состава обсудили на конгрессе молодых ученых. Путин согласился, что грязь – проблема не только экологическая, но и социальная.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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