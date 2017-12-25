Ученые нашли в Екатеринбурге 400 тысяч тонн грязи – во дворах

Ученые УрО РАН и администрация Екатеринбурга представили долгожданные итоги исследования причин появления грязи в городе. И если сенсации в поиске виновников не случилось (источником загрязнения по-прежнему считаются автомобилисты и неубранные дворы), то результат по составу весенней жижи на улицах можно назвать удивительным. Екатеринбургская грязь на три четверти состоит из минералов, и, по сути, является «историческим» строительным мусором, накопившемся в городе за несколько десятилетий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые проводили исследование на шести экспериментальных площадках на улицах Смазчиков, Краснолесья, Родонитовой, Фрунзе, Жукова и Машиностроителей. Они отбирали пробы снега, грязи на обочинах дорог и во дворах, замеряли количество пыли в воздухе. Затем полученные образцы отправлялись в лабораторию для проведения химического, минералогического и других анализов. Одновременно с этим были составлены карты исследуемых площадок, чтобы определить, откуда именно берется грязь. Итогом всей работы стало несколько выводов.

Как полагают ученые, основным источником загрязнения являются дворы, заставленные автомобилями. При каждом жилом квартале около трети пространства занимает парковка. Зимой шипованные колеса машин стирают верхний слой асфальта, который разрушается еще и в силу резких температурных колебаний, характерных для уральского региона, а летом эта пыль равномерно разносится ветром по всему городу, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко. Отдельно ученые изучали так называемую снегогрязевую пульпу – это смесь грязи, пыли и снега, которая скапливается на обочине дороги. Ее источником также стали дворы, в которых складируется неубранный снег. Весной эти снежные кучи начинают таять, распространяя накопленный за зиму грязевой осадок. Вторая напасть «Грязьбурга» – раскопки при ремонте дорог и инженерных сетей, после которых вовремя не убирается земля.

Состав выявленного грязевого осадка особенно примечателен. На 75% он состоит из мелкофракционной минеральной пыли (кварц, серпентин, хлорит, слюда, кальцит, амфибол, доломит), на 20% из почвы (торф и органика) и на 5% из мусора. Как пояснили авторы исследования, минералы остаются после разрушения щебня и других строительных материалов минерального производства, характерного для Свердловской области. Оставшуюся четверть екатеринбургской грязи образует земля с неухоженных газонов, которые опять же располагаются во дворах. «На Ботанике исследовали газон и нашли там до 150 видов растений, то есть сплошные дикоросы. Хотя на газонах должна высаживаться специальная трава, чтобы он служил защитой от пыли», – рассказал Илья Ярмошенко.

В целом общий запас пылегрязевого осадка в жилых кварталах Екатеринбурга достигает 400 тысяч тонн. Из них 120 тысяч тонн – это мелкофракционные минералы. По словам ученых, наибольшая концентрация пыли в воздухе фиксировалась на уровне 50 сантиметров и 5 метров от земли, на высоте одного метра запыленность была меньше.

Закончив исследование по техзаданию мэрии, ученые УрО РАН разработали еще и список рекомендаций для борьбы с грязью. Во-первых, наладить качественную уборку и обязательный вывоз снега с дворовых территорий, а также и вовсе запретить стоянки автомобилей во дворах. Во-вторых, перейти на современные технологии укладки газонов и устроить перепланировку дворовых территорий. В-третьих, проводить осенние субботники и влажную уборку. В-четвертых, не допускать отсрочки или затягивания земляных работ. И, наконец, обсудить возможность использования более устойчивого состава асфальта на дорогах и отказа автомобилистов от шипов.

Правда, представители администрации Екатеринбурга сразу оговорились, что не смогут взять абсолютно все рекомендации на вооружение. Мэр Евгений Ройзман сообщил, что будет разработан некий стратегический план по борьбе с грязью, однако затруднился назвать сроки его исполнения. Председатель городского комитета по экологии Егор Свалов уточнил, что решение многих вопросов упирается в финансирование. «На благоустройство выделяется 1,2 миллиарда рублей, нужно как минимум в два раза больше. Но мы будем работать и с управляющими компаниями, и ТСЖ по поводу уборки дворов», – пообещал чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.17

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