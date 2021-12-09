На Урале активизировались «живые человеки». Они требуют денег у коммунальщиков, не платят по кредитам и не признают власть (ДОКУМЕНТЫ)

В Свердловской области активизировались члены движения «Живые человеки», чья риторика похожа на другое объединение – «Граждане СССР». Они не признают государственный строй Российской Федерации, называя ее, по сути, колонией Великобритании, а потому не платят по кредитам и счетам за жилищные и коммунальные услуги, более того, требуют денег от работников сферы ЖКХ. Подробнее о том, откуда появились «Живые люди», является ли это движение деструктивным и насколько адекватны их требования, в материале «Нового Дня».

Движение «живых человеков» или «суверенов», как они еще себя называют, в России пошло из Сургута, где эти идеи начал продвигать Антон Булгаков, до своего «прозрения» владевший конторой по ремонту оргтехники. Он и его сторонники отказываются признавать российские паспорта, индивидуальные налоговые номера и другие документы, также они требуют величать себя «живыми людьми», иногда – «живорожденными». Каждый из сторонников проходит некий обряд инициации, который заключается в публикации заявления о том, что он «живой человек». Как правило, печатаются объявления в газетах, реже – делаются посты в соцсетях.

«Суверены» уверены, что при рождении каждого человека на него открывается счет в неком мировом банке, дающий право пользоваться природными ресурсами планеты. Разные «человеки» ссылаются на разные институты, которые якобы контролируют эту финансовую организацию, – кто-то на Ватикан, кто-то – на Великобританию, кто-то на ООН. Ссылаясь на королей XVII века, писавших свои законы на «древнем французском языке», адепты «живых людей» утверждают, что тот, кто семь лет не проявлял себя живым, считается мертвым, поэтому все имущество таких людей переходит во владение Великобритании. При этом якобы если человек, который уже признан мертвым, снова себя объявит себя живым (для этого и нужна публикация в газете), то ему вернут все имущество и право распоряжаться ресурсами Земли. Россия, как верят «суверены», это не государство, а управляющая компания, которой, в свою очередь, владеет Великобритания, а все госструктуры, равно как и банки, предприятия сферы ЖКХ – это представители «незаконных властей». Поэтому, как считают «живые человеки», не надо оплачивать услуги ЖКХ, гасить кредиты, платить налоги и так далее.

О том, что в регионе появились представители движения, первыми узнали работники коммунальной сферы. Региональные операторы по обращению с бытовыми отходами стали получать странные сообщения от «живых мужчин» и «женчин» (именно так называют себя адепты). Как рассказала «Новому Дню» заместитель директора «ТБО Экосервис» Ксения Лумпова, предприятие получает обращения граждан, которые «требуют снять начисления платы по причине того, что они не являются гражданами Российской Федерации и жителями планеты Земля». «Они настаивают на том, что региональный оператор не в силах доказать право собственности потребителя на отходы, поскольку они «не совершали действий по присвоению недр Земли», а также насылают всевозможные кармические проклятия на сотрудников – от водителя мусоровоза до руководящего состава. Но региональный оператор не вправе руководствоваться только убеждениями потребителей и их принадлежностью к какой-либо конфессии, поэтому плата по услуге «обращение с ТКО» начисляется таким потребителям на общих основаниях», – рассказала собеседница агентства.

С «живыми человеками» юристы регоператоров работают так же, как и с остальными людьми. «Единственный отличительный момент в работе с ними – их письменный акцент на том, что они принципиально не планируют оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Соответственно, не имеет смысла направлять досудебные претензии и разъяснительные письма с требованиями оплаты. С такими потребителями вопрос о взыскании задолженности – в среднем, это 2,5-3 тысячи рублей – решается в судебном порядке. До конца года планируется направить в суд порядка десятка заявлений о взыскании долга с таких потребителей. Но особой сложности такие дела не вызывают. Перечень документов для взыскания долга и основания для взыскания установлены федеральным законодательством, и страх испортить себе карму не остановит юристов регионального оператора», – добавила она.

Представители другого регоператора, который также занимается обращением с ТКО, ЕМУП «Спецавтобаза», добавили, в свою очередь, что среди требований «живых мужчин и женчин» встречаются довольно оригинальные, например, один из таких абонентов потребовал деньги у коммунальщиков за каждое письмо, которое они ему напишут, за каждый входящий звонок от них, и так далее. «Один абонент, у которого имеется задолженность, потребовал за каждый входящий звонок выплачивать ему по 50 тысяч рублей за минуту разговора, за каждое письмо – 100 тысяч рублей, за «действия принуждающего характера с привлечением Федеральной службы судебных приставов» – 500 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе «Спецавтобазы».

Еще одна характерная особенность деловой переписки «живых человеков» с ведомствами и организациями – они называют себя «человеками-суверенами», а также «учредителями персоны», а также используют другие термины, которые не могут относиться к физическим лицам. Эксперты поясняют, что требования «живых людей» едва ли имеют под собой какую-то рациональную основу. «Как взыскать с них задолженность, расскажет любой юрист-цивилист. Но, в основном, это к (психотерапевту Михаилу) Перцелю, я считаю», – сказал агентству адвокат конторы LawGuard Сергей Колосовский.

Сам Михаил Перцель пояснил «Новому Дню», что люди, чьи воззрения отличаются от нормативных, кто придерживаются каких-то теорий, существуют всегда. «Например, вера в масонский заговор существовала во все века, а в периоды, когда возникает какое-то напряжение в обществе, количество людей, которые реагируют на него, возрастает – в силу определенных свойств мышления, собственной идеологии. Тут много психологических причин, в первую очередь, это страх, а также желание сохранить ощущение контроля над своей жизнью и над всей ситуацией. Создание внутренней оппозиции существующему массовому мнению и сознанию создает ощущение у человека, что он не плывет по течению, управляет своей жизнью», – сказал собеседник «Нового Дня».

Добавим, что с точки зрения специалистов движение «живых человеков» не является сектой. Об этом рассказала «Новому Дню» старший преподаватель кафедры онтологии и теории познания департамента философии УрФУ Олеся Кузнецова. Во-первых, «суверены» не откололись ни от какой религии. «Они сами по себе возникли, поэтому наука не может их назвать сектой, это было бы некорректно», – пояснила она.

По словам собеседницы агентства, у «суверенов» нет какой-то религиозной деятельности, культа. «Это скорее социальное движение, а то, что они боятся ИНН и паспортов – это свойственно не только экзотическим религиозным группам. Это может быть социальная фобия, как сейчас люди боятся QR-кодов, что не делает этих людей сторонниками какой-то религии. Они ближе к теоретикам заговоров, которые строятся по модели, где есть некое добро, которое борется со злом, как правило, скрытым», – добавила Кузнецова.

Она отметила, что люди, называющие себя «живыми человеками», могут отрицать документы и по социальным причинам: «В советское время была сценка, где Спартак Мишулин и Рудольф Рудин разговаривают, а Рудин пытается доказать, что он не верблюд, а Мишулин ему не верит, пока тот не покажет справку. Люди пытаются так утвердить свою ценность, говоря, что они больше, чем документы».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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