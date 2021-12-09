Психотерапевт рассказал, почему люди поверили в QR-заговор

В России продолжается протест против введения пропусков по QR-кодам. Люди в разных регионах страны выходят на митинги и пикеты, а в социальных сетях разворачиваются баталии, посвященные этой теме. И если одни люди выступают против, объясняя это нововведение как антиконституционное, то другие верят, что это попытка тайного мирового правительства поработить человечество. «Новый День» поинтересовался у психотерапевта, почему многие люди легко поверили в теорию заговора.

«Всегда существуют группы населения, чьи взгляды отличаются от нормативных, кто придерживается каких-то теорий. Например, вера в масонский заговор существовала многие века. В периоды, когда возникает какое-то напряжение в обществе, количество людей, которые реагируют на него, возрастает – в силу определенных свойств мышления, собственной идеологии. В течение новейшей истории мы многократно наблюдали такое – например, массовое увлечение различными экстрасенсорными и эзотерическими направлениями в период расцвета перестройки. Сейчас пандемия и вакцинация – это те поводы, которые провоцируют это», – сказал «Новому Дню» Михаил Перцель.

По его словам, одна из ключевых причин массовой веры в конспирологические теории – это страх. «Страх и желание сохранить ощущение контроля над своей жизнью и над ситуацией. Создание внутренней оппозиции существующему массовому мнению и сознанию создает ощущение у человека, что он не плывет по течению, управляет своей жизнью», – добавил он.

«Кроме того, это канал для спуска негативных эмоций, и может, даже протестных настроений: хоть так, но противостоять тенденциям, чувствовать свою социальную значимость. Я расцениваю это как внутреннюю попытку человека стремиться к чуду, ощущать значение, понимать, что в руках есть инструменты, чтобы быстро изменить свою ситуацию к лучшему», – пояснил Михаил Перцель.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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