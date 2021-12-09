Не привитых от ковида граждан старше 60 лет наказывать пока не будут

В Свердловской области пока не наказывают граждан старше 60 лет, которые не поставили прививку от Covid-19. Об этом сообщил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

В частности, он заявил, что проездные карты пенсионеров без прививок никто не блокирует. «Нет, не блокировали карты. Может, технический сбой был когда-то у кого-то, но это не связано с вакцинацией точно. Что касается наказания, мы считаем, что люди старше 60 лет мудры, чтобы понять разумом, а не через наказание, тем более такие очевидные вещи, – заявил Креков. – Это как раз то поколение, которое помнит, как проводилась вакцинация в так часто вспоминаемом ими и нами Советском Союзе. Рассчитываем на сознательность, каких-то мер санкционного характера пока не предполагаем. Вакцинация в этой возрастной группе идет неплохо, подходим к 60% вакцинированных».

Как уже сообщал «Новый День», 26 ноября в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от Covid-19.для людей старше 60 лет. Первым компонентом вакцины они должны быть привиты до 27 декабря 2021 года, а вторым до 27 января 2022 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»