837 учителей без прививок отстранены от работы, школы жалуются на нехватку кадров

Руководители школ Свердловской области жалуются, что уроки вести некому, так как 987 учителей были отстранены от работы из-за отсутствия прививки от Covid-19. Однако в оперштабе это назвали «обычной ситуацией».

Учителей, которые сейчас находятся на больничном, в 3-4 раза больше, чем непривитых, рассказал сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков. «Кто-то чихает, у кого-то температура, у кого-то хронические заболевания и т.д. И почему-то тут мы не задаем вопросов: кто их заменит? Это обычная ситуация», – сказал он.

Как сообщил Креков, количество отстраненных учителей уже сократилось на 150 человек, то есть сейчас их 837.

«Отстранен незначительный процент учителей по области», – отметили в оперштабе. Напомним, что неделю назад этот показатель составлял 2%.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»