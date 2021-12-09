российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 декабря 2021, 15:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

837 учителей без прививок отстранены от работы, школы жалуются на нехватку кадров

Руководители школ Свердловской области жалуются, что уроки вести некому, так как 987 учителей были отстранены от работы из-за отсутствия прививки от Covid-19. Однако в оперштабе это назвали «обычной ситуацией».

Учителей, которые сейчас находятся на больничном, в 3-4 раза больше, чем непривитых, рассказал сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков. «Кто-то чихает, у кого-то температура, у кого-то хронические заболевания и т.д. И почему-то тут мы не задаем вопросов: кто их заменит? Это обычная ситуация», – сказал он.

Как сообщил Креков, количество отстраненных учителей уже сократилось на 150 человек, то есть сейчас их 837.

«Отстранен незначительный процент учителей по области», – отметили в оперштабе. Напомним, что неделю назад этот показатель составлял 2%.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,