В Екатеринбурге от коронавируса привились почти 65% взрослых жителей

В Екатеринбурге доля привитых от коронавируса среди взрослых жителей достигла 64,7%. Полностью курс вакцинации завершили 56,9% горожан. Такие данные привела главврач центра медицинской профилактики Лилия Семенова на заседании городского оперштаба.

На 8 декабря в Екатеринбурге было привито 823 тысячи 781 человек. В том числе первым компонентом вакцинировались 696 тысяч 799 человек, «Спутником Лайт» – 126 тысяч 982 человека. Оба компонента поставили 725 тысяч 290 человек. Поставить прививку от коронавируса можно в 18 медицинских организациях, в 38 прививочных кабинетах. Кроме того, в мегаполисе работают 14 мобильных пунктов и 67 мобильных прививочных бригад.

В Свердловской области количество привитых от коронавируса достигло отметки 51,5% населения, или 2,229 миллиона человек. По словам вице-губернатора Павла Крекова, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще 8,5% жителей. Желательно сделать это до конца текущего года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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