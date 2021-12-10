Экс-начальник отдела УМВД по борьбе с коррупцией получил 10 лет колонии за взятку

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему начальнику отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу Владимиру Нечаеву.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2017 году подразделение Нечаева проводило проверку в отношении юридического лица, у компании изъяли финансовые документы. Чтобы прекратить проверку, директор фирмы через посредников передал взятку в размере 2,5 млн рублей сотруднику полиции. Из этой суммы 1,5 млн рублей получил Нечаев, остальное – посредники. После этого проверку прекратили, отделение ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Затем Нечаев решил получить взятку в размере 2 млн рублей от директора другой фирмы. Оперуполномоченный отделения по указанию Нечаева психологически давил на коммерсанта, и тот в конце концов согласился. При встрече бизнесмен передал посреднику в качестве первой части взятки 1 млн рублей, после чего последнего сразу задержали.

Сам Нечаев несколько лет скрывался от следствия, покинул Екатеринбург, был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. В сентябре 2020 года он был задержан в Москве.

В 2018 году сообщник Нечаева, оперуполномоченный, и посредники в передаче взяток были осуждены.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде Нечаев свою вину не признал. Прокурор просил суд назначить Нечаеву наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет, с лишением специального звания «майор полиции», со штрафом в размере пятикратной суммы взятки. Ленинский районный суд вынес более мягкое решение: 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет, с лишением специального звания «майор полиции», со штрафом в размере трехкратной суммы взятки.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, полученных оперативниками УФСБ. Во время предварительного следствия сотрудники СКР допросили порядка 40 свидетелей, назначили и провели необходимые экспертизы (в том числе фоноскопические и лингвистические по аудиозаписям телефонных переговоров). Также в ходе расследования по ходатайству следственного комитета был наложен арест на имущество обвиняемого – квартиру и несколько земельных участков.

Добавим, в 2018 году Истринский суд Московской области вынес решение об аннуляции договора дарения на коттедж в элитном поселке под Москвой, который Нечаев написал на имя своей дочери, чтобы сохранить имущество. Сам бывший борец с коррупцией из екатеринбургского УМВД тогда скрывался за рубежом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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