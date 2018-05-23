У высокопоставленного экс-полицейского из Екатеринбурга арестовали коттедж в элитном поселке под Москвой

Истринский суд Московской области вынес решение об аннуляции договора дарения на коттедж, который написал высокопоставленный экс-полицейский из Екатеринбурга на имя своей дочери, чтобы сохранить имущество. Сам бывший борец с коррупцией из екатеринбургского УМВД Владимир Нечаев является фигурантом уголовного дела и сейчас скрывается за рубежом.

Напомним, уголовное дело в отношении начальника отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу было возбуждено в 2017 году. Полицейский проходит по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки…», а также по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ «Покушение на вышеуказанное преступление». Также в этом деле замешан старший оперуполномоченный ОЭБиПК, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК.

По данным следствия, в период с февраля по апрель 2017 года полицейские через посредника вымогали взятку 2 миллиона рублей у директора юридического лица. В ответ экс-борцы с коррупцией обещали прекратить проверки и не возбуждать в отношении бизнесмена уголовное дело. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку посредник в апреле 2017 года был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области с первой частью взятки в размере 1 миллиона рублей. Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он рассказал о роли полицейских. Начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. А старший оперуполномоченный того же отдела был задержан, расследование уголовного дела в отношении него завершено и будет рассмотрено в суде.

В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что у Владимира Нечаева есть жилой дом и земельный участок, расположенные в элитном поселке Московской области. Суд в октябре 2017 года наложил арест на его имущество. Однако уже на следующий день полицейский по договору дарения передал право собственности на жилой дом и земельный участок своей несовершеннолетней дочери. При этом сам сотрудник полиции скрылся от следствия за пределами Российской Федерации и находится в международном розыске.

В связи с этим и.о. прокурора Свердловской области направил в Истринский городской суд Московской области исковое заявление о признании недействительный (ничтожным) договора дарения земельного участка с домом и применении последствий недействительности сделки. Сегодня Истринский городской суд Московской области удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, что позволит обеспечить исполнение приговора в части имущественных взысканий и возможной конфискации имущества. По факту это означает, что коттедж Нечаева арестован, никаких действий с ним совершено быть не может.

«Кроме того, уголовные дела в отношении его подельника – старшего оперуполномоченного отделения УМВД России по Екатеринбургу, а также посредника, передававшего деньги, были направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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