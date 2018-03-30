Экс-борца с коррупцией из Екатеринбурга будут судить за вымогательство взятки в 2 млн рублей

В Ленинский райсуд отправлено уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, бывший полицейский и его сообщник вымогали у бизнесмена взятку в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый и его сообщник – начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга с февраля по апрель 2017 года через посредника вымогали взятку в 2 млн рублей от директора юрлица за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В апреле 2017 года посредник был задержан сотрудниками УФСБ с первой половиной взятки – 1 млн рублей. Бывший старший оперуполномоченный был задержан, признал свою вину и дал показания против сообщника, который скрылся от следствия за пределами России.

Вот как эту криминальную историю прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых: «В изобличении сотрудника, о котором идет речь, принимали участие, в том числе, сыщики подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. В кратчайший срок предатель интересов службы, а по-другому его назвать сложно, был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственного руководителя привлекли за упущения в работе по антикоррупционной составляющей с личным составом к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен строгий выговор. Отмечу, борьба с изменниками Присяге в Свердловском гарнизоне полиции собственными силами не прекращается ни на один день. В 2017 году полицейские УСБ выявили 38 злостных нарушителей, за три месяца текущего года – еще 19. Материалы в полном объеме из полиции переданы в Следственный комитет, где уже возбуждены и расследуются уголовные дела», – отметил полковник Горелых.

Во время следствия допрошено более 50 свидетелей, проведены 12 судебных экспертиз (среди которых фоноскопические, лингвистическая, почерковедческая, компьютерно-техническая).

Екатеринбург, служба информации

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