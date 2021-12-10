Под Екатеринбургом сожгли 300 кг европейских сыров, колбас и хамона (ФОТО)

Сотрудники Россельхознадзора, ФСБ и таможни обнаружили в Екатеринбурге магазин, где продавались санкционные продукты из Европы. Торговая точка располагается на «улице миллионеров» – Красноармейской. В ней ревизоры обнаружили 110 килограммов колбасы и хамона и 175 килограмм сыров. На упаковках товаров были указаны страны-производители: Испания, Франция, Польша, Италия. Согласно указу президента, это санкционные продукты, они запрещены к ввозу в Россию и подлежат уничтожению.

«Кроме того, инспекторы выявили продукцию неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов. Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю, а значит, является небезопасной. Не исключено и наличие в ней опасной патогенной микрофлоры, возбудителей заболеваний, общих для человека и животных, что создает угрозу здоровью и жизни человека», – сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, рейд проводился 9 декабря. Запрещенная продукция была снята с реализации. Затем продукты сожгли в специальных промышленных печах. На владельца магазина составлен административный протокол по ст.10.8 ч.1 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба свердловского управления Россельхознадзора

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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