В Екатеринбурге поставили вопрос о создании крытого манежа для легкоатлетов (ФОТО)

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин в ближайшее время обсудит с мэром Алексеем Орловым возможность создания новой легкоатлетической базы, где спортсмены смогут тренироваться круглый год.

О том, что такая площадка необходима, спикеру ЕГД рассказали на личной встрече сами спортсмены. Разговор состоялся после награждения тренера по легкой атлетике, мастера спорта Олега Харитонова и призера международных марафонов Александры Морозовой почетными грамотами.

Выяснилось, что зимой бегунам негде тренироваться из-за погоды, а закрытых площадок не хватает.

«В городе всего три легкоатлетических крытых манежа, и все они недостаточно большие. При этом на зимнем стадионе «Уралмаш» одновременно занимаются не только легкоатлеты, но и футболисты, манеж УрФУ скоро закрывается на реконструкцию, а в СК «Луч» – платный вход. Легкоатлетическое движение должно развиваться, поэтому мы будем заниматься решением этой проблемы», – заявил Игорь Володин.

Олег Харитонов отметил, что легкоатлеты мечтают о большом зале размером 400 кв. м. «Такие есть, например, в Якутске и Казани. Считаю, что Екатеринбург как крупный российский город должен иметь подобную площадку», – сказал он.

Кроме того, спортсменам не хватает участка для занятий легкой атлетикой в центре города. Сегодня они бегают 6 км на территории Плотинки. По их мнению, набережную можно было бы облагородить. Например, выделить дорожку для бега вдоль Исети.

Игорь Володин обещал обсудить вопросы создания крытого манежа и дорожки для легкоатлетов на встрече с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Как уже писал «Новый День», городская дума Екатеринбурга уделяет достаточно много внимания решению вопросов, касающихся развития массового спорта. Например, в прошлом году депутаты инициировали программу «Спорт в каждый двор». Ее цель – чтобы даже в отдаленных территориях Екатеринбурга и взрослые, и дети могли заниматься спортом, недалеко от дома. Проект реализуется при поддержке администрации города и губернатора, финансируется из городского и областного бюджетов. Локации для спортивных сооружений определяются исходя из пожеланий горожан. Добавим, за 2020 год в рамках проекта «Спорт в каждый двор» было создано и реконструировано 19 площадок, в 2021 году – еще семь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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