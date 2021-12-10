Сельскую ипотеку на Урале чаще выбирают жители городов

Полтора года назад в России заработала программа сельской ипотеки – можно взять кредит на деревенские дома по очень низкой ставке, до 3%. На Урале программа оказалась очень популярной, причем зачастую среди жителей городов.

«За весь период действия «Сельской ипотеки» Россельхозбанк в Свердловской области выдал более 1480 кредитов на сумму порядка 3,1 млрд рублей. По данным экспертов Свердловского филиала Россельхозбанка, основной возраст заемщиков в области – от 30 до 55 лет. Как правило, это работающие семейные пары, в 80% случаев – семьи с детьми. Наиболее крупный размер займа интересен мужчинам-клиентам – порядка 2,3 млн рублей, средний размер заявки от свердловчанок составил в среднем 2,0 млн рублей», сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского филиала Россельхозбанка. Чаще всего заемщиками становятся жители городов – их втрое больше, чем жителей сельской местности. И в 90% случаев люди берут деньги на готовое жилье. По-прежнему самые популярные места – Ирбитский, Камышловский, Талицкий районы, также часто присматриваются к Сысерти, Арамили и Первоуральску.

Получить сельскую ипотеку можно также через Сбербанк, но у него несколько ниже квота, и выбрана она была очень быстро. Кредит получили 967 семей на сумму более 1,6 млрд рублей. «Чаще всего, по нашей статистике, за кредитами по этой программе обращались жители населенных пунктов, расположенных вблизи Екатеринбурга, – таких кредитов было около 80%», – прокомментировали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Пока никаких случаев отказа платить по кредиту на домик в деревне в обоих банках не фиксируют, в том числе из-за того, что процентная ставка по этому виду займа самая низкая для ипотеки.

Добавим, ожидается, что в следующем году программу сельской ипотеки продлят, в бюджете заложено более 11 млрд рублей. Оформить займ можно в любом регионе страны, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В Свердловской области максимальная сумма займа – 3 миллиона рублей, первоначальный взнос должен быть минимум 10%, срок выплаты до 25 лет, а ставки – от 0,1% до 3%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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