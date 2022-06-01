На Урале вырос средний чек по сельской ипотеке

В Свердловской области вырос средний чек по сельской ипотеке. Если в прошлом году люди брали по 2-2,5 млн рублей, то теперь предпочитают брать максимальную сумму кредита, 3 млн на одного заемщика. А в некоторых случаях 5-6 млн на семью – мужа и жену.

По-прежнему чаще всего кредит выбирают люди 30-45 лет, семейные, с детьми.

Средний Урал входит в десятку регионов с максимальным интересом к этой программе. В приоритете – места поближе к Екатеринбургу, но берут и более отдаленные территории. «Судя по полученным первым в апреле-мае заявкам на сельскую ипотеку, наиболее высокий спрос у жителей области есть на дома в Сысертском и Белоярском районах. Также сохраняется интерес к сельской ипотеке у жителей Первоуральского, Пышминского, Шалинского, Талицкого, Ирбитского, Камышловского районов», – прокомментировали в пресс-службе Свердловского филиала Россельхозбанка. Самые популярные варианты – с уже готовым домом.

Напомним, заявку на получение сельской ипотеки может подать любой уралец в возрасте от 21 года до 75 лет. Максимальная сумма кредита в Свердловской области – 3 млн рублей, срок – 25 лет. Первоначальный взнос составляет от 10%. Можно использовать средства материнского капитала. Сельскую ипотеку можно брать либо на ИЖС, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. Отменено требование по обязательной газификации, но появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать не чаще чем 1 раз в 3 месяца.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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