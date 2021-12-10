Нуланд пригласили на экскурсию в Екатеринбург от имени губернатора Куйвашева

В соцсетях появились посты от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в которых заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд приглашают в Екатеринбург. «Если бы я знал о Вас только по пересказам, они бу мне тоже могли не понравиться. Жизнь научила меня, что доверять можно только собственным глазам и чувствам. Поэтому приезжайте в Екатеринбург, лично проведу экскурсию по Екатеринбургу. Вместе сходим в музей Ельцин Центра. Это место любят многие свердловчане, посмотреть на него приезжают даже из Австралии. А вы из Вашингтона никак не доедете. Жду в гости», – говорится в скриншоте, который распространяют в соцсетях.

В департаменте информационной политики Свердловской области объяснили, что это фейк, такой публикации в своем инстаграме губернатор Куйвашев не делал, скриншот из его профиля – поддельный.

Напомним, ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург. Во всяком случае, как они выглядят сейчас».

В российском МИДе ответили на заявление чиновницы из США. «Госсекретарь США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города. Это же надо так разбираться в России», – написала официальный представитель ведомства России Мария Захарова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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