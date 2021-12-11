На Уралмаше отключили свет. Восстановят только через 2 часа

На Уралмаше отключили электричество, свет потух на всем проспекте Космонавтов.

Около 17.15 в домах, находящихся возле метро Проспект Космонавтов, отключили свет. В окнах начали появляться люди с фонариками. Света нет в жилых домах, в ТРЦ «Омега» и в метро.

Как сообщили «Новому Дню» в единой диспетчерской службе по Екатеринбургу, в районе произошла авария, сейчас на место выдвинулась бригада электриков.

Света не будет в ближайшие 1,5-2 часа.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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