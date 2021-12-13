Прокуратура выясняет причину тотального блэкаута на Уралмаше

Прокуратура проверит, почему в выходные в Екатеринбурге на Уралмаше и в СНТ «Шувакиш» жилые дома, соцобъекты и магазины оставались без света в течение девяти часов.

Как писал «Новый День», электричество на Уралмаше отключили в субботу днем. Без света оставались десятки жилых домов, метро, ТЦ «Омега», соцобъекты. Несмотря на то, что диспетчеры обещали устранить повреждения сети за два часа, света не было девять часов.

«Были отключены 28 подстанций в связи с аварийным сбоем в работе сети электроснабжения. В результате сбоя многоквартирные жилые дома, социальные и иные объекты в квадрате улиц Ильича – Индустрии – Восстания – Победы – Космонавтов были отключены от электроэнергии с 14:30 до 23:30, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка организации безопасности дорожного движения в период отключения светофоров из-за отсутствия электричества».

Также прокуратура проверит, почему произошло отключение электроэнергии в СНТ «Шувакиш», где в дачных домиках без света люди оставались восемь часов. Екатеринбуржцы живут там круглый год, дома отапливают электричеством, поэтому отключение света создало им немало проблем.

«Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства со стороны ресурсоснабжающих организаций при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, своевременности проведения ремонтных работ», – сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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