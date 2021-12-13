В Свердловской области за год закрылись 19 контактных зоопарков

На Среднем Урале массово закрываются контактные зоопарки, так как не могут выполнить обязательные требования по содержанию животных. Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении Россельхознадзора, на начало года в Свердловской области было 28 зверинцев различного вида, сейчас осталось 9. В прошлом году в регионе насчитывалось 38 зоопарков.

Согласно федеральному закону, все цирки, зоопарки, зоосады, дельфинарии и океанариумы до 1 января 2022 года обязаны получить лицензию на содержание и использование животных в представлениях. Для этого необходимо выполнить ряд строгих требований: установить вольеры и клетки определенного размера и образца, обеспечить ветеринарный контроль, правильное питание и многое другое.

В Свердловской области бессрочную лицензию уже получили Екатеринбургский океанариум (ООО КПК «Водный Мир») и два филиала Росгосцирка – Екатеринбургский и Нижнетагильский цирки. Сейчас решается вопрос о выдаче лицензии Екатеринбургскому зоопарку, об итогах проверки станет известно к концу недели.

После проверки Россельхознадзора в лицензии было отказано контактным зоопаркам в торговых центрах «Свердловск», «Фан-Фан», в «Доме печати» и в дачном поселке «Заповедник». Там не соблюдались установленные требования к содержанию животных, указали в ведомстве.

Ранее «Новый День» писал, что в парке Маяковского закрылся контактный зоопарк «Морковкино». В нем жили еноты, кролики, утки, гуси, павлины, сова, а посетителям разрешалось кормить их. В ЦПКиО заявили, что животные и птицы содержались в удобных вольерах и за ними ухаживали ветеринары, но формат контактного зоопарка сочли спорным и решили от него отказаться.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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