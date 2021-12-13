В Свердловской области к выборам-2022 появится новая партия

Екатеринбургские оппозиционеры подали документы на регистрацию свердловского отделения партии «Гражданская инициатива». Как рассказала «Новому Дню» активистка Ирина Скачкова, новое политическое объединение планирует принять участие в муниципальных выборах, которые состоятся в сентябре 2022 года.

«Свердловское отделение создается, так как мы хотим участвовать в выборах – прежде всего в муниципальных. В следующем году планируем принять участие в избирательных кампаниях в Нижнем Тагиле, в Верхней Салде, Первоуральске и Асбесте. Хотелось бы поучаствовать в выборах в Серове, но, к сожалению, там у нас пока не хватает активистов. Что касается губернаторских выборов, пока среди наших партийцев нет никого, кто мог бы претендовать на такой уровень кампании», – отметила собеседница агентства.

В заявке в Минюст указано, что в свердловском отделении «Гражданской инициативы» состоят пять человек. Но, по словам Ирины Скачковой, желающих вступить в партию намного больше.

Регистрация реготделения займет 21 день. С учетом новогодних праздников новая партия в Свердловской области будет оформлена, скорее всего, в январе. Активисты намерены организовать виртуальную приемную и не планируют открывать офис в Екатеринбурге.

Партия «Гражданская инициатива» была основана в 2013 году бывшим министром экономики РФ Андреем Нечаевым. Партия участвовала в парламентских выборах 2016 года, а также выдвигала кандидатуру Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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