Апелляции на приговор бывшим высокопоставленным силовикам рассмотрят 29 декабря

В Свердловский областной суд поступило сразу несколько апелляционных жалоб на приговор, вынесенный бывшему первому замглавы СУ СКР Свердловской области Михаилу Бусылко и бывшему заместителю областного прокурора Дмитрию Чуличкову за получение взятки, а также адвокату Владиславу Вострецову (посреднику). Жалобы направили и прокурор, и защита подсудимых. Заседание назначено на 29 декабря, судья – Андрей Калинин, говорится на сайте облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», 9 августа Ленинский районный суд признал всех троих виновными в коррупционных преступлениях. Михаила Бусылко приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, Дмитрия Чуличкова – к 9 годам строгого режима. Адвокат Владислав Вострецов, сыгравший роль посредника, получил 9 с половиной лет.

По версии следствия, преступление было совершено в августе-ноябре 2019 года. Потерпевший (бизнесмен Виталий Трухин) был недоволен прекращением уголовного дела о хищении имущества компании БМЗ в отношении его бывшего делового партнера Пядышева и искал способ добиться возобновления расследования. Для этого он через посредника (Вострецова) передал Бусылко и Чуличкову крупные суммы в качестве взятки. Никто из подсудимых свою вину не признал.

Добавим, прокурор просил для Бусылко и Чуличкова по 11 лет строгого режима, для Вострецова – 12 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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